بينهم ارهابي.. القبض على 86 متهما وضبط اسلحة في ديالى

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبهدف تعزيز الأمن والاستقرار وفرض هيبة القانون وحماية المواطنين، واصلت القطعات الامنية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى من بينها القطعات المختلفة والقوات الخاصة والرد السريع و مفاصل وتشكيلات قيادة شرطة ديالى ووحدات عمليات ديالى ومفارز من الوكالات والدوائر الاستخبارية والامنية، عملياتها ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، ومنذ الساعة ١٦٠٠من يوم أمس الجمعة ولغاية الساعة ١٦٠٠ لليوم السبت، تمكنت من (القاء القبض على متهم وفق المادة ٤ارهاب و٨٥ متهماً بمواد قانونية مختلفة وضبطت ٥ مسدسات و٥٥ بندقيه مختلفة و٤ بنادق صيد وهاون ٦٠ ملم ومخزن عتاد عدد ١١١ و٧ مسدسات صوتية ورمانة دخانية و١٨ عجلة مخالفة و١٦٠ دراجة نارية مخالفة وجهاز موبايل و٨ مخازن عتاد مسدس، وتدمير وكر للإرهابيين".واضافت انه "تم العثور على مواد طبية ممنوعة ومخالفة، و سبائك نحاسية ٧ طن في احدى العجلات المخالفة واعتدة مختلفة عدد ٣٣٢)".واشارت الى ان "سلطة القانون وهيبة الدولة فوق الجميع وان القطعات الامنية ووفق الخطط المرسومة متواصلة في عملياتها للقبض على الخارجين عن القانون والعناصر الإرهابية المنهزمة".