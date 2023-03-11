خمس إصابات بمشاجرتين في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة خمسة أشخاص بمشاجرتين في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اربعة اشخاص بينهم امرأة اصيبوا نتيجة مشاجرة تطورت الى استخدام (البواري) ضمن منطقة الشعب".

وأضاف المصدر أن "مشاجرة اخرى ضمن منطقة البلديات تطورت الى استخدام (الساطور) ما اسفر عن اصابة احد ابناء المتشاجرين بمنطقة الرأس".