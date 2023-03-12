الدفاع توافق على إعادة العمل بنظام البديل لجميع الفرق العسكرية

السومرية نيوز – أمن



وافق وزير الدفاع، ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الاحد، على إعادة العمل بنظام البديل الى جميع الفرق العسكرية للجيش العراقي.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "العباسي وافق على إعادة العمل بنظام البديل الى جميع الفرق العسكرية للجيش العراقي تباعا".



وأضافت، أن "الموافقة جاءت بعد مراعاة الحالة الأمنية ضمن قواطع المسؤولية".