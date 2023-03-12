العمليات المشتركة: عدد الإرهابيين في العراق لا يتجاوز الـ400

وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إن "لجهاز المخابرات الوطني دور كبير في العملية النوعية التي ادت الى قتل 22 ارهابيا في محافظة الانبار"، مبينا ان "هؤلاء الارهابيون كانوا يحاولون استهداف المدنيين لأثبات تواجدهم".واضاف ان "عدد الارهابيين المتواجدين في العراق لا يتجاوز الـ400 ارهابي"، مشيرا الى أن "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة واضحة لألقاء القبض على الارهابيين ولا توجد خطوط حمراء".وذكر أن "العملية تم تنفيذها من يوم 26 شباط وانتهت في الثالث من آذار الحالي"، لافتا الى انها "نفذت وفقا لمعلومات دقيقة من المخابرات وبأشراف القائد العام وأطلق عليها اسم "فرسان الحق".وتابع، "من بين القتلى هو الارهابي برزان علي الذي يسمى الشيخ العليم وكان يشغل منصب ما يسمى بوالي الفلوجة إضافة إلى عناصر من الجنسيات العربية والأجنبية"، مبينا ان "عصابات داعش الارهابية فقدت منذ أكثر من سنة ونصف القدرة على كسب المواطنين أو إيجاد مضافات قريبة من المدن كما فقدت قدرتها القتالية في مجابهة القطعات، لذلك لجأت الى أماكن معقدة جغرافيا بعيدة جدا عن القطاعات والأهالي".وأوضح نائب قائد العمليات المشتركة، "إننا نمتلك المعلومات والمعطيات الدقيقة والجهد الاستخباري الذي تطور كثيرا مع وجود خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة التي تمتلك وسائل مراقبة الكافية لمتابعة الأهداف".ولفت إلى أن "عناصر داعش يتواجدون في 6 أو 7 قواطع محددة وبالمناطق النائية وهي مناطق نارين والعيث والحضر وجبال حمرين ومكحول"، مشيرا إلى أن "الضربات الجوية التي نفذت خلال الشهرين الماضيين أدت إلى قتل أكثر من 45 ارهابيا بينهم قيادات".وأكد المحمداوي أن "عمليات فرض القانون في ديالى أسفرت خلال الأيام الماضية عن القبض على 162 شخصاً".الى ذلك، أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الأحد، عن قتل 22 إرهابيا بعملية نوعية في الأنبار، مبينا ان من بين القتلى قيادات بارزة في عصابات داعش الإرهابية.وقال الساعدي، خلال مؤتمر صحفي، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بعملية نوعية في منطقة جنوب القائم شمال الرطبة في الأنبار"، مشيرا إلى أنه "بعد رصد المعلومات المستحصلة من قبل المخابرات تم التخطيط للعملية".ولفت إلى أن "العملية تمت على مرحلتين، الأولى إنزال جوي في منطقة قريبة من تواجد الارهابيين، والثانية تحرك القطعات بشكل سري"، مبينا أن "نقل القطاعات استمر لـ6 ساعات، وقطاعات الإنزال الجوي كانت مدربة وعلى مستوى عال".وأضاف، أن "المنطقة التي يتواجد فيها الارهابيون معقدة ويصعب الوصول إليها، فضلا عن أن أغلبهم كان يرتدي أحزمة ناسفة"، لافتا إلى أنه "عند بدء الاشتباك فجر بعض الارهابيين أنفسهم، وتم قتل 22 ارهابياً من بينهم قيادات معروفة اهمهم برزان حسين علي الذي شغل منصب والي الفلوجة وكذلك والي الجنوب وروكان حميد علاوي، اضافة الى اسماء اخرى تمت معرفة 14 منهم".وتابع، ان "العملية مستمرة وتم العثور على أعتدة وأسلحة وحاسبات وهواتف تم تفريغها"، منوها "بوجود عمليات كثيرة في أماكن مختلفة".