العثور على مضافات لمواد لوجستية متنوعة ومقذوفات في ديالى

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تواصل قطعات قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، عملياتها الامنية في محافظة ديالى، حيث تمكن اللواء الاول بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة من العثور على كدس للاسلحة والصواريخ والاعتدة ومقذوفات الهاون بمختلف انواعها، في منطقة 'بزل الشاخة ' وقرية ' تل كدر'، مخبا داخل حقول الدواجن، في قضاء المقدادية".واضافت انه "عثر فوج مغاوير فرقتنا بالتعاون مع وحدة استخباراته على مضافته تضم مواد لوجستية متنوعة ومعدات لتصنيع العبوات الناسفة في احدى البساتين الزراعية بمنطقة 'خرنابات'، في المحافظة".واشارت الى انه "لاتزال قيادة فرقة الرد السريع تواصل عملياتها الامنية وفرض القانون في ديالى بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وباشراف مباشر من قبل وزير الداخلية وقيادة العمليات المشتركة لملاحقة المطلوبين للقضاء العراقي وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون بمحافظة ديالى".