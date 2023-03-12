القبض على 33 متهماً وضبط عبوتين ناسفتين في ديالى

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تواصل القطعات الامنية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى مسنودة بجهد استخباري، العمليات الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق المحافظة، حيث نفذت عمليات تفتيش في مناطق متفرقه ضمن القاطع لملاحقة العناصر الارهابية والخارجة عن القانون وتمكنت من القبض على (٣) متهمين وفق احكام المادة ٤ ارهاب وعلى (٣٠) اخرين وفق مواد قانونية مختلفة، كما عثرت على عبوتين ناسفتين محلية الصنع، وضبطت ( ١٥) عجلة مخالفة و(٢٤) دراجة نارية مخالفة وعجلتين محملة ب (السكرب)".واضافت انه " تم العثور على كدس للاسلحة والصواريخ والاعتدة ومقذوفات الهاون بمختلف انواعها ، في منطقة 'بزل الشاخة ' وقرية ' تل كدر ' ، مخبا داخل حقول الدواجن ، في قضاء المقدادية ، الى ذلك تم العثور على وكر للإرهابيين بداخله مواد لوجستية متنوعة ومعدات لتصنيع العبوات الناسفة في احدى البساتين الزراعية بمنطقة 'خرنابات".واشارت الى ان "العمليات مستمرة للقطعات الأمنية كانت ومازالت محط تقدير واحترام لدى المواطنين الذين كانوا خير عون للأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها".