الاطاحة بـ 3 متهمين بالقتل والمخدرات في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفق أمر قضائي وبعد التحري وجمع المعلومات نفذت قوة من اللواء الثامن عشر في منطقة الدسيم شرقي العاصمة عملية امنية تم خلالها القبض على اثنين من المتهمين اشتركا بجريمة قتل شخصين ".وأشارت الى انه "ضمن متابعة المطلوبين للقضاء بتهمة تجارة المخدرات، ألقت قوة من اللواء التاسع عشر وبالاشتراك مع مفارز الجهد الاستخباري ومن استخبارات هيئة الحشد الشعبي القبض بالجرم المشهود على متهم مطلوب بعد ان ضبط بحوزته 500 غم من المواد المخدرة في منطقة حي البساتين".وأضافت ان "المتهمين تم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".