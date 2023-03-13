برئاسة يار الله.. وفد أمني رفيع يصل الانبار

السومرية نيوز - أمن

وصل وفد أمني رفيع، اليوم الاثنين، برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، الى قاطع عمليات الأنبار.



وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، وصل قاطع عمليات الأنبار، للإطلاع على الوضع الأمني ضمن قاطع العمليات.".