القبض على إرهابي في قضاء بعقوبة بديالى

وذكرت الفرقة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قطعاتها في الفوج الثاني/ اللواء الثالث، خلال عملياتها الأمنية لملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، تمكنت من القاء القبض أحد المطلوبين الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".وأشارت الى "قيامها بإحالة المتهم الى الجهة المختصة لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقه".