حاولوا اجتياز الحدود .. القبض على 10 متسللين اجانب غربي نينوى

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
22
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
22
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
لمّة خليجية
من
08:45 AM
الى
09:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يتجاوز ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450177-638143120721511896.jpg
حاولوا اجتياز الحدود .. القبض على 10 متسللين اجانب غربي نينوى
أمن
2023-03-13 | 09:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
495 مشاهدة
اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الاثنين، القبض على 10 متسللين اجانب حاولوا اجتياز الحدود غربي نينوى.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضمن مهامها لتأمين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب، وبعمليات منفصلة تمكن الفوج الاول والفوج الثاني في اللواء السابع عشر ضمن قيادة حدود المنطقة السادسة من القبض على (8) متسللين أجانب حاولوا تجاوز الحدود العراقية، وفي القيادة ذاتها تمكن الفوج الثاني لواء الحدود التاسع عشر من إلقاء القبض على متسللين اجنبيين اثنين حاولا اجتياز الحدود".
واضافت انه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس
محليات
38.83%
11:47 | 2023-03-15
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس
11:47 | 2023-03-15
المالية النيابية: استلمنا خلاصة الموازنة الاتحادية
خاص السومرية
24.87%
15:07 | 2023-03-16
المالية النيابية: استلمنا خلاصة الموازنة الاتحادية
15:07 | 2023-03-16
"اعترافات صادمة".. زوجة تتفق مع "عشيقها "على قتل زوجها في بغداد (فيديو)
أمن
19.53%
07:46 | 2023-03-16
"اعترافات صادمة".. زوجة تتفق مع "عشيقها "على قتل زوجها في بغداد (فيديو)
07:46 | 2023-03-16
مقتل جميع ركابها وليست تركية.. الكشف عن تفاصيل تحطم طائرة في دهوك
أمن
16.77%
02:20 | 2023-03-16
مقتل جميع ركابها وليست تركية.. الكشف عن تفاصيل تحطم طائرة في دهوك
02:20 | 2023-03-16
المزيد
رمضان على السومرية
رمضان على السومرية
شاهد أقوى البرامج والمسلسلات خلال شهر رمضان المبارك على السومرية
رمضان 2023
أحدث الحلقات
Biotic
موانع الحمل وتاثيرها على صحة المرأة - الحلقة ٥٣ | 2023
16:50 | 2023-03-16
Biotic
موانع الحمل وتاثيرها على صحة المرأة - الحلقة ٥٣ | 2023
16:50 | 2023-03-16
عشرين
موازنة ثلاثية بعجز كبير..هل ينجح فيتو الإطار بتمريرها بالبرلمان؟ - الحلقة ٩٣ | 2023
15:50 | 2023-03-16
عشرين
موازنة ثلاثية بعجز كبير..هل ينجح فيتو الإطار بتمريرها بالبرلمان؟ - الحلقة ٩٣ | 2023
15:50 | 2023-03-16
بعد التحري
المستشفيات الحكومية.. طريحة الفراش منذ سنوات وانعاشها امال تطول - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-03-16
بعد التحري
المستشفيات الحكومية.. طريحة الفراش منذ سنوات وانعاشها امال تطول - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-03-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ آذار ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-03-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ آذار ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-03-16
ناس وناس
قضاء عفك...محافظة الديوانية - الحلقة ٤٢٤ | 2023
05:00 | 2023-03-16
ناس وناس
قضاء عفك...محافظة الديوانية - الحلقة ٤٢٤ | 2023
05:00 | 2023-03-16
شارع 9
برومو شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
02:23 | 2023-03-16
شارع 9
برومو شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
02:23 | 2023-03-16
النّار بالنّار
برومو النّار بالنّار | رمضان ٢٠٢٣
02:21 | 2023-03-16
النّار بالنّار
برومو النّار بالنّار | رمضان ٢٠٢٣
02:21 | 2023-03-16
ستّهم
برومو ستّهم | رمضان ٢٠٢٣
02:17 | 2023-03-16
ستّهم
برومو ستّهم | رمضان ٢٠٢٣
02:17 | 2023-03-16
صمون وزعتر
متعة الطعام العراقي الشهي في أجواء ساحرة - حلقة ٧ | الموسم الثالث
15:00 | 2023-03-15
صمون وزعتر
متعة الطعام العراقي الشهي في أجواء ساحرة - حلقة ٧ | الموسم الثالث
15:00 | 2023-03-15
هاي 100 ألف
برومو هاي ١٠٠ ألف | رمضان ٢٠٢٣
06:46 | 2023-03-15
هاي 100 ألف
برومو هاي ١٠٠ ألف | رمضان ٢٠٢٣
06:46 | 2023-03-15
الأكثر مشاهدة
Biotic
موانع الحمل وتاثيرها على صحة المرأة - الحلقة ٥٣ | 2023
16:50 | 2023-03-16
Biotic
موانع الحمل وتاثيرها على صحة المرأة - الحلقة ٥٣ | 2023
16:50 | 2023-03-16
عشرين
موازنة ثلاثية بعجز كبير..هل ينجح فيتو الإطار بتمريرها بالبرلمان؟ - الحلقة ٩٣ | 2023
15:50 | 2023-03-16
عشرين
موازنة ثلاثية بعجز كبير..هل ينجح فيتو الإطار بتمريرها بالبرلمان؟ - الحلقة ٩٣ | 2023
15:50 | 2023-03-16
بعد التحري
المستشفيات الحكومية.. طريحة الفراش منذ سنوات وانعاشها امال تطول - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-03-16
بعد التحري
المستشفيات الحكومية.. طريحة الفراش منذ سنوات وانعاشها امال تطول - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-03-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ آذار ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-03-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ آذار ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-03-16
لقطات
البلدية طردوني وين اروح؟ | ناس وناس
06:00 | 2023-03-16
لقطات
البلدية طردوني وين اروح؟ | ناس وناس
06:00 | 2023-03-16
ناس وناس
قضاء عفك...محافظة الديوانية - الحلقة ٤٢٤ | 2023
05:00 | 2023-03-16
ناس وناس
قضاء عفك...محافظة الديوانية - الحلقة ٤٢٤ | 2023
05:00 | 2023-03-16
شارع 9
برومو شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
02:23 | 2023-03-16
شارع 9
برومو شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
02:23 | 2023-03-16
النّار بالنّار
برومو النّار بالنّار | رمضان ٢٠٢٣
02:21 | 2023-03-16
النّار بالنّار
برومو النّار بالنّار | رمضان ٢٠٢٣
02:21 | 2023-03-16
ستّهم
برومو ستّهم | رمضان ٢٠٢٣
02:17 | 2023-03-16
ستّهم
برومو ستّهم | رمضان ٢٠٢٣
02:17 | 2023-03-16
صمون وزعتر
متعة الطعام العراقي الشهي في أجواء ساحرة - حلقة ٧ | الموسم الثالث
15:00 | 2023-03-15
صمون وزعتر
متعة الطعام العراقي الشهي في أجواء ساحرة - حلقة ٧ | الموسم الثالث
15:00 | 2023-03-15
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل يصوت النواب على قانون الموازنة في الجلسة المقبلة؟
لن يتم التصويت
لن يتم التصويت
سيتم التصويت
سيتم التصويت
لن تعقد الجلسة
لن تعقد الجلسة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.