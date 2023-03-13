حاولوا اجتياز الحدود .. القبض على 10 متسللين اجانب غربي نينوى

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضمن مهامها لتأمين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب، وبعمليات منفصلة تمكن الفوج الاول والفوج الثاني في اللواء السابع عشر ضمن قيادة حدود المنطقة السادسة من القبض على (8) متسللين أجانب حاولوا تجاوز الحدود العراقية، وفي القيادة ذاتها تمكن الفوج الثاني لواء الحدود التاسع عشر من إلقاء القبض على متسللين اجنبيين اثنين حاولا اجتياز الحدود".واضافت انه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".