في كربلاء.. اعتقال تاجر للمواد المخدرة بعملية أمنية

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، الاثنين، عن اعتقال تاجر للمواد المخدرة بعملية أمنية في محافظة كربلاء.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "حسب توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وإشراف مباشر من قبل مدير عام شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء الحقوقي أحمد الزركاني ومتابعة قائد شرطة محافظة كربلاء اللواء أحمد علي زويني نفذت قوة من مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع خلية الصقور الإستخبارية عملية نوعية في كربلاء بعد تشكيل فريق عمل برئاسة مدير شؤون المخدرات في المحافظة وثلة من الضباط والمنتسبين الشجعان".

وأضافت أن "العملية اسفرت عن اعتقال تاجر للمواد المخدرة، حيث ضُبط بحوزته (550) غرام من مادة الكريستال المخدرة و(557) حبة من المؤثرات العقلية"، مشيرة الى "ضبط أدوات تعاطي مختلفة الأنواع، بالإضافة الى ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والأعتدة المتنوعة".