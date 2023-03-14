الإطاحة بمتهمين بعد ابتزازهما 250 ضحية في المثنى (فيديو)

السومرية نيوز – أمن



أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بمتهمين بعد ابتزازهما 250 ضحية في محافظة المثنى.



ونشر جهاز الامن الوطني عبر صفحاته الرسمية اعترافات المتهمين بعد الإطاحة بهم في محافظة المثنى.



الفيديو ادناه: