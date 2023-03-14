استهداف منزل مدير عام جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بتعرض منزل مدير عام للاستهداف جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "منزل مدير عام في وزارة الزراعة تعرض للاستهداف من قبل مجهولين لاذوا بالفرار ضمن منطقة شهداء السيدية".

وأضاف المصدر أن "الاستهداف تم من خلال بمبة لم تسفر عن اصابات تذكر".