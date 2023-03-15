حرضوا المواطنين على مقاتلة القوات الأمنية.. الإطاحة بـ7 إرهابيين في صلاح الدين

السومرية نيوز – امن

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، اعتقال سبعة ارهابيين في صلاح الدين حرضوا المًواطنين من خلال القاء الخطب في الجوامع على مقاتلة القوات الامنية .

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان مفارزها "تواصل عملياتها الامنية لمتابعة عناصر عصابات داعش الارهابي للقصاص منهم وتجفيف منابعهم ووفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت من القاء القبض على سبعة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي".

ولفتت الى ان " الارهابيين وتوزعت مهامهم داخل تلك العصابات الاجرامية في نقل المواد الغذائية ونصب السيطرات الوهمية واشتراكهم في الهجوم على القوات الامنية في منطقة الفرحاتية ونهر الاسحاقي وتوزيع مايسمى الكفالات على عوائل عناصر داعش".

واشارت الى ان "احد الارهابيين عمل بما يسمى ديوان الزكاة واخر تتلمذ على مايسمى امامة المساجد ، فيما عمل احدهم خطيب جامع كانت مهمتة القاء الخطب وتحريض المواطنين قصرًا على مقاتلة القوات الأمنية قبل أيام التحرير".



واضافت ان "الارهابيين تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة".