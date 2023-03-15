أربعة قتلى بسقوط طائرة مروحية في دهوك

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل أربعة أشخاص بسقوط طائرة مروحية في محافظة دهوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طائرة مجهولة العائدية ضلت الطريق بسبب سوء الاحوال الجوية وسقطت بالقرب من حقل نفطي في دهوك".

وأضاف المصدر أن "حصيلة اولية للضحايا بلغت أربعة قتلى لم تعرف جنسياتهم حتى الان".