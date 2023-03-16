اعتقال 12 متهماً بقضايا مختلفة في 3 محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين".وأضافت، أن "الكمائن أسفرت عن إلقاء القبض على 12 متهماً بمواد قانونية مختلفة في قضاء هيت والقيارة والرمادي وحمام العليل ومخمور".وأتم البيان: "جرى تسليم المتهمين إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".