ضربة مُوجعة لمهربي النفط.. ضبط أكثر من مليون لتر في عدة محافظات

السومرية نيوز - امن

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط اكثر من مليون لتر من مشتقات النفطية وضبط 14 معمل وموقع و40عجلة مع سائقيها معدة لمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير مشروعة بمحافظات مختلفة".



وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان مفارزها "تواصل عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاته، واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة تمكنت من احباط عملية لسرقة المنتوجات النفطية بكمية كثر من (1،000،000 مليون لتر تقريبا) نتيجة ضبط مواقع نفطية عدد (14) معمل وموقع و (40) عجلة مع سائقيها تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية".

واشارت الى ان "مفارزها تمكنت من ضبط المعامل والمواقع نفطية غير مشروعة تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته وتحتوي على خزانات حديدية وابلاستيكية كبيرة الاحجام ذات سعات مختلفة تحتوي على منتوج نفطي وبكميات مختلفة ضمن محافظات (البصرة _ بغداد_ ديالى_ كركوك_ النجف الاشرف _ الانبار) كذلك تمكنت المفارز من ضبط عجلات نوع صهاريج وحوضيات مع سائقيها محمله بالنفط ومشتقاته بصورة غير رسمية حيث تم ضبطها اصوليا ضمن محافظات (البصرة _ ميسان _ ذي قار _ ديوانية _ بغداد _ ديالى _ الانبار _ واسط _ كربلاء المقدسة_ للنجف الاشرف _ صلاح الدين _ كركوك _ نينوى)".

واضافت انه "المواد المضبوطة تم التعامل معها أصوليا وتسليمها مع المتهمين الى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية".