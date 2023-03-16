القبض على 3 متهمين بحوزتهم اموال مزورة في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "قوة من افواج طوارئ بغداد الرصافة مشكلة من امر فوج السادس طوارئ الرصافة وضابط استخبارات الافواج ومفارز مشتركة و المفرزة العامة، قاموا بتنفيذ واجب مشترك قرب وزارة النفط، حيث تم نصب كمين محكم وتم القاء القبض على 3 اشخاص يستقلون عجلة نوع (هونداي سنتافيا) واثناء تفتيش العجلة تم ضبط مبلغ مالي مزيف وقدره 45300000 خمسة وأربعين مليون وثلاثة مائة ألف دينارعراقي وهم كل من المتهم الأول ( ح ت ل ز )تولد ١٩٧١عمله كاسب المتهم الثاني ( ج ت ل ) عمله كاسب، المتهم الثالث ( و ل م ) عمله كاسب".واضاف انه"تم اعتقالهم ونقلهم الى احد المراكز".