بغداد.. اعتقال متهم بسرقة 4000 دولار وآخر بالتزوير

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن" مفارز ودوريات مكتب الكرامة لمكافحة الإجرام ضمن مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 4000 دولار من داخل أحد المحلات التجارية ضمن قاطع المسؤولية"، مبيناً، أن" المتهم دونت أقواله وقرر قاضي التحقيق توقيفه أصوليا وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".وأضاف البيان، أن" دوريات مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام تمكنت ايضاً من القبض على متهم لقيامه بتزوير سنوية عجلة ضمن قاطع المسؤولية"، لافتاً إلى، أنه" جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة 289 من قانون العقوبات".من جانب آخر أشار البيان، إلى أن" مفارز ودوريات مديرية مكافحة إجرام بغداد نفذت أوامر قبض قضائية بحق عدد من المتهمين بسرقة الدراجات النارية، وآخرين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد"، مشيراً إلى، أنه" تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".