مقتل أستاذ جامعي في الناصرية

السومرية نيوز - امن



افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بان مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه استاذ جامعي في محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه الاستاذ الجامعي عقيل الناصري بالقرب من منزله وسط مدينة الناصرية".



وأشار الى ان "الحادث أسفر عن مقتل الأستاذ الجامعي في الحال"، لافتا الى ان "القوات الأمنية فتحت تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

كما أكدت وزارة التربية، اليوم الجمعة، اغتيال أحدى الكفاءات التدريسية بمحافظة ذي قار.



وقالت الوزارة في بيان، انها "تلقت هذا اليوم خبراً مؤسفاً بإغتيال الدكتور "عقيل الناصري" أحدى الكفاءات التدريسية في الكلية التربوية المفتوحة بمحافظة ذي قار وهو متوجه للدوام الرسمي لأداء مُحاضرة لطلبته اليوم الجمعة".



واضافت ان "الوزير اعرب عن أسفه وتعازيه لأسرة ومحبي الفقيد"، مشيرة الى انه "طالب الجهات الأمنية بالكشف عن ملابسات الحادث وحيثياته مع تأكيده على حماية الكوادر التعليمية والتدريسية والكفاءات التربوية".