العثور على 80 قطعة أثرية في البصرة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات من قبل أحد المتعاونين بوجود قطع أثرية في موقع إحدى الشركات النفطية، وجه مدير مديرية شرطة حماية الآثار والتراث بتشكيل فريق عمل، حيث تم الانتقال إلى مكان الشركة والعثور على 80 قطعة أثرية ليتم تسليمها أصوليا إلى مفتشية آثار وتراث المحافظة".