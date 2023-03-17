بحوزتهم نحو مئتي ألف حبة.. الإطاحة بثلاثة من تجار المخدرات في بغداد والنجف

وذكر بيان للجهاز، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استمراراً للجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز الأمن الوطني بملاحقة تجار ومروجي المخدرات، وبعد توافر معلومات استخبارية مؤكدة واستحصال الموافقات القانونية نفذت مفاز الجهاز عمليتين منفصلتين الأولى في محافظة النجف الأشرف جرت بعد نصب كمين محكم لإثنين من التجار تم مداهمتهما والاشتباك معهما ما أدى إلى إلقاء القبض على المطلوبين وبحوزتهما (٩٨) ألف حبة مخدرة في عجلتهما".وأشار البيان إلى أن "العملية الثانية جرت في محافظة بغداد بعد مراقبة تحركات أحد التجار الذي قدم من محافظة البصرة إلى العاصمة لتسليم شحنة من المخدرات تم اعتراضها وإلقاء القبض عليه وبحوزته (١٠٠) ألف حبة مخدرة بالإضافة إلى مبالغ مالية بعملتي الدولار والدينار العراقي".وأكد الجهاز "تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون".