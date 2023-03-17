مقتل 4 عناصر من داعش في صحراء الأنبار

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية استباقية نوعية، تمكنت قوة شيخ مندول الجغيفي للحشد العشائري من قتل اربعة عناصر من تنظيم داعش وحرق عجلتهم في منطقة الكعرة بصحراء الانبار".وبحسب البيان، فإن العملية "جرت بمتابعة وتنسيق وتوجيه من قائد القوات البرية".