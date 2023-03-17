متحدث حكومي ينفي وجود دعوة للتطوع إلى الحشد العشائري

وذكر رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تجمع صباح هذا اليوم السابع عشر من شهر آذار الجاري في محافظة الانبار مئات من المواطنين بدعوة من الشيخ (سطام ابو ريشه) ومهما كان نوع هذا التجمع واهدافه العشائرية او السياسية فان الدستور يكفل حرية التجمع مادام في اطاره الديمقراطي والوطني".وأضاف، أن "تدخل القوات الامنية وهي مكلفة بضمان حماية أمن المواطنين جاءت بعد توزيع استمارات تدعو للتطوع على الحشد العشائري بما يتعارض مع سياقات هذا الاجراء لكونه لم يمر وفق الاليات المعتمدة ولم تكن بموافقة الحكومة وما يترتب عليها من التزامات مالية وقد رافق ذلك اطلاق عيارات نارية"، مؤكداً أنه "لا توجد اي دعوه للتطوع من جهة حكومية رسمية وكل من يدعي غير ذلك يجانب الحقيقة".وأتم رسول: "اننا في الوقت الذي لا نعترض فيه على اي تجمع جماهيري باهداف ديمقراطية ووطنية من اي جهة كانت، نرفض رفضاً قاطعاً الانجرار وراء الشائعات المغرضة وسنلاحق من اطلق العيارات النارية لإرعاب المواطنين ونؤكد ان اي محاولة اغتيال لم تحصل لاي شخصية وان جميع ما ذكر حول حادث اغتيال عارٍ عن الصحة".