الاطاحة بعصابة السطو على الصيدليات في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "بعد حادثة السطو على الصيدليات في البصرة تم تشكيل فريق أمني بالاشتراك والتنسيق مع خلية الصقور وبمعلومات استخبارية دقيقة تم القاء القبض على أفراد العصابة واعتقالهم بعد ملاحقتهم في محافظة ميسان".واضاف، انه "تم ضبط الأسلحة التي استخدمت في تنفيذ الجريمة".