الإطاحة بعنصر من داعش واعتقال 4 تجار مخدرات في محافظتين

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع تمكنت من القبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابية، الصادرة بحقة مذكرة قبض وفق المادة (١/٤) ارهاب من محكمة تحقيق نينوى".وأضاف البيان، ان "المتهم جرى القبض عليه في منطقة البتاوين ببغداد بالتنسيق مع الفرقة الاولى شرطة اتحادية ومفرزة تابعة للامن السياحي وقوة من الامن الوطني"، لافتا الى "تم تسليمه الى الجهات المختصة أصوليًا".فيما تمكنت مفارز المديرية، من القبض على احد مروجي وتجار المواد المخدرة في منطقة الفضل ببغداد، تم القبض بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة من المحكمة المركزية وفق المادة (٣٢) مخدرات من قانون العقوبات، بحسب البيان.وأشار البيان الى، أن "مفارز مديرية استخبارات وامن النجف وبالتعاون مع شؤون المخدرات من الاطاحة بـ4 من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة النجف الاشرف، ضبط بحوزتهم حبوب ومواد مخدرة مختلفة مع ادوات تعاطي".ولفت الى، أن "المتهم تم تدوين اقوالهم بدائيا وقضائيا وايقافهم وفق المادة (٢٨)مخدرات وتسليمهم الى شؤون المخدرات اصوليا".وعلى صعيد اخر، "بناء على معلومات استخبارية تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية وبالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة من ضبط احدى الصيرفات تتلاعب باسعار سعر الصرف حيث تقوم ببيع الدولار بخلاف تعليمات البنك المركزي العراقي حيث تم القاء القبض على صاحب الصيرفة واحالة الى القضاء".