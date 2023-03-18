خلافات عائلية تؤدي لانتحار منتسب أمني في بغداد

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "منتسباً في مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب أقدم على انتحار بأسلوب إطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل غرفة منزله ضمن منطقة حي العامل بالعاصمة بغداد".وأضاف، أن "المنتسب انتحر نتيجة خلافات عائلية حسب ادعاء ذويه".