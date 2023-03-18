ذي قار.. اعتقال المتهم الرئيس باغتيال استاذ جامعي

أعلنت محافظة ذي قار، السبت، عن اعتقال المتهم الرئيس باغتيال استاذ جامعي.

وقالت المحافظة في بيان، إنه "بناء على توجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، شكلت محافظة ذي قار خلية متابعة امنية برئاسة المحافظ محمد هادي الغزي وعضوية عدد من القيادات الامنية من مختلف الصنوف في المحافظة، لاعتقال المتورطين بجريمة اغتيال الدكتور عقيل عبد الله في مدينة الناصرية".

ونقل البيان عن المحافظ قوله، إن "الخلية استنفرت الجهود الاستخبارية وحشدت الطاقات الامنية ضمن نطاق المسؤولية وتمكنت في اقل من 24 ساعة من اعتقال المتهم الرئيس بجريمة الاغتيال واقتياده الى مركز التحقيق تمهيدا لعرضه على الجهات القضائية المختصة".

وكان مصدر أمني أفاد، أمس الجمعة، باغتيال استاذ جامعي في محافظة ذي قار على يد مسلحين.