في بغداد.. شخص يقتل والده ووالدته ويصيب شقيقته

أفاد مصدر أمني، السبت، بقيام شخص بقتل والده ووالدته ويصيب شقيقته في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "لاسباب مجهولة فتح شخص نيران سلاحه على والده ووالدته وشقيقته ضمن منطقة زيونة".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن مقتل الاب والام واصابة شقيقته"، مشيراً الى أن "الشخص هرب الى جهة مجهولة".