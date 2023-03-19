قتل والديه وأصاب شقيقته.. اعتقال المتهم بارتكاب جريمة "شنيعة" في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا، وبجهود استخبارية متميزة نفذتها في ملاحقة قاتل هارب اقدم على قتل والديه (الام والاب) واصاب شقيقته بواسطة سلاح ناري وفر هاربا في محافظة بغداد".وأضاف البيان، أن "الجهود الاستخبارية نجحت في متابعة المتهم والقبض عليه بوقت قياسي وضبط سلاح الجريمة بعد ان قام برميه في النفايات محاولا إخفاءها".وأتم البيان: "جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اصوليا".