بزيارة تفقدية.. قائد الشرطة الاتحادية يصل كركوك

وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق، صالح ناصر العامري، وصل الى محافظة كركوك في زيارة تفقدية لقطعات الفرقة الثالث".وأضافت، ان "الزيارة جاءت لمتابعة الوضع الأمني ضمن قاطع المسؤولية في المحافظة".