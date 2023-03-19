اعتقال ثلاثة متهمين وضبط أسلحة غير مرخصة في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من الفوج الثاني والثالث في اللواء السابع والتسعين تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة وضبط كمية من الاسلحة غير المرخصة في قضاء المجر وقلعة صالح".وأضاف البيان، أن "المتهمين تم تسليمهم مع المضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".