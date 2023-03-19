بينها تجارة المخدرات.. اعتقال 12 متهماً بقضايا مختلفة في بغداد

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ في قيادة عمليات بغداد والمنتشرة فـي جانبي الكرخ والرصافة تمكنت مـن خـلال نصب السيطرات المفاجئة من القاء القبض على 12 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة واخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة".وأضافت: "ضبط بحوزة البعض منهم كمية مـــن مــادة الكريستال وأجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، بالإضافة الى ضبط 6 مسدسات مع كمية من العتاد ومخازن فارغة، وضبط عدد من العجلات المخالفة للضوابط".واتم البيان: "جرى إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".