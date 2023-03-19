قرار جديد من الداخلية بشأن منح إجازات حيازة وحمل السلاح

السومرية نيوز - امن



وافق وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد، على منح 4 فئات جديدة إجازات حيازة وحمل السلاح الناري.



وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الشمري وافق على شمول الفئات المذكورة أدناه بمنح إجازات حيازة وحمل السلاح الناري وفق الضوابط والقوانين النافذة بهذا الإطار نظراً لطبيعة الأعمال المناطة بهم وكما يلي: -



1- التجار الحاصلين على هوية غرفة التجارة (الدرجتين الأولى والثانية)

2- المقاولين (الدرجتين الأولى والثانية) بعد تأييد ذلك من قبل اتحاد المقاولين.

3- الصاغة بعد تأييد حصولهم على إجازة ممارسة مهنة وتأييد ذلك من قبل وزارة التخطيط – الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

4- أصحاب محلات منافذ تسليم الرواتب بعد تأييد ذلك من قبل شركة (كي كارد)



وأضاف البيان، "على الراغبين من الفئات المشار اليها بالموافقة انفة الذكر تقديم ما يثبت شمولهم وفق ما معلن ليتسنى لنا احالة طلباتهم معززة بالوثائق الثبوتية المطلوبة الى الجهات المعنية للنظر بها الضوابط والقوانين النافذة".



ولتقديم الطلب على حساب البريد الالكتروني: