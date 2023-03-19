تفكيك شبكة لتجارة المواد المخدرة في كربلاء

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "حسب توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في ملاحقة تجار المخدرات ومروجيها، وإشراف مباشر من قبل مدير عام شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء الحقوقي أحمد الزركاني ومتابعة قائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة اللواء أحمد علي زويني، تمكنت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في كربلاء من تفكيك اكبر شبكة لتجارة السموم المخدرة في البلاد من خلال إحكام قبضتها على ثلاث تجار للمواد المخدرة بعد ملاحقة دامت يومان في المحافظات الجنوبية".واضافت انه "تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير شؤون المخدرات في كربلاء وثلة من الضباط والمنتسبين الشجعان و بالتعاون مع خلية الصقور الإستخبارية، وبعد جمع المعلومات و مقاطعتها و إستحصال الموافقات الاصولية تم التوصل للتجار وملاحقتهم والقبض عليهم في إحدى المحافظات الجنوبية، وعند التعمق معهم بالتحقيق إعترفو صراحةً قيامهم بتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وتوزيعها على المحافظات من خلال مروجين قد تم القبض عليهم مسبقاً".واشارت الى انه" تم تقديمهم إلى القضاء لينالو جزاءهم العادل وفق القانون ".يتبع..