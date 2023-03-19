نينوى.. مقتل ضابط رفيع وإصابة منتسب خلال مواجهات مع عصابة تزوير

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل مدير استخبارات وإصابة منتسب؛ خلال مواجهات مع عصابة تزوير التسجيل العقاري، في محافظة نينوى.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "مدير استخبارات البلدة في نينوى العميد سعد حكمت الاتروشي قتل، وأصيب منتسب؛ خلال مواجهات مع احد افراد عصابات تزوير التسجيل العقاري، أثناء نصب كمين له بمنطقة المجموعة الثقافية في الموصل".