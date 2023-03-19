بابل.. القبض على عصابة خطيرة نفذت جرائم منظمة

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استمرارا للعمليات الاستخبارية النوعية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية للحد من نشاط عصابات الجريمة المنظمة التي تعمل على استهداف المواطنين الآمنين فقد تم ملاحقة عصابة للسطو المسلح في محافظة بابل مكونة من ثلاث متهمين نفذت عدة جرائم خطيرة".واضافت ان " المتهمين يرتدون الزي العسكري لايهام المواطنين بانهم قوات امنية وبعد متابعتهم بشكل مستمر ونصب كمين القي القبض عليهم واعترفوا صراحة بجرائمهم".واشارت الى انه" تم اتخاذ بحقهم الاجراءات القانونية".