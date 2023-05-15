إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية في نينوى

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع قطعات الجيش وقوات الحشد الشعبي الماسكة للأرض، تمكنت من إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى قضاء النمرود في محافظة نينوى".وأضاف، أن "العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ونصب كمين محكم مدعوم بالجهد الفني، وبعد رصد محاولة تسلل المجموعة وملاحقتها ومحاولتها المقاومة والهرب تم استهدافها بشكل مباشر وقتل أحد عناصرها"، مبينا أن "القوات الامنية مازالت تجري عملية تفتيش بحثا عن بقية العناصر الإرهابية".