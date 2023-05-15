نينوى.. الأمن يحبط محاولة تسلل لمجموعة إرهابية ويقتل داعشياً

وذكر بيان للخلية ورد لـ السومرية نيوز، أن "قطعات الجيش فق ١٦ وقوات الحشد الشعبي اللواء ٣٠ ومفارز الامن الوطني تمكنوا من احباط محاولة تسلل مجموعة ارهابية الى قضاء النمرود في محافظة نينوى".وأشار البيان إلى أن "العملية بناءً تمت على معلومات استخبارية دقيقة، ونصب كمين محكم مدعوم بالجهد الفني، وبعد رصد محاولة تسلل المجموعة وملاحقتها ومحاولتها المقاومة والهرب تم استهدافها بشكل مباشر وقتل أحد عناصرها، ولازالت القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن بقية العناصر الإرهابية".وأتمت الخلية، أن "العمل الأمني الاستباقي وجمع المعلومات الاستخبارية حقق نتائج إيجابية عالية المستوى ضمن قواطع العمليات، وستستمر قواتنا المسلحة بالقصاص من العناصر الإرهابية المنهزمة".