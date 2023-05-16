بغداد.. اعتقال 3 متهمين بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مكافحة إجرام بغداد/ مكتب باب الشيخ لمكافحة الإجرام التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تمكنت من الإطاحة بعصابة مكونة من ثلاثة متهمين لقيامهم بالدخول الى احدى الدور السكنية في منطقة الفضل وسط العاصمة وسرقة أكثر من (سبعة ملايين دينار مع مصوغات ذهبية وجهاز موبايل نوع آيفون عدد/2) من داخل الدار".واضافت ان "عملية القبض جاءت بعد استنجاد المشتكية صاحبة الدار بمفارز مكتب باب الشيخ لمكافحة الإجرام حول تعرض دارها لحادث سرقة من قبل اشخاص مجهولين وعلى الفور تم التحري وجمع المعلومات وتتبع الجناة ومن خلال الجهد الفني تمكنت المفارز من التوصل الى هوية احد المتهمين القبض عليه فوراً"، مبينا ان "المتهم بعد التحقيق معه اعترف صراحةً بقيامه بسرقة الدار بالاشتراك مع متهمين اثنين آخرين تم القبض عليهما".وتابعت المديرية ان "المتهمين تم تدوين اقوالهم وتصديقها قضائياً بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفهم اصولياً استناداً لأحكام المادة 444 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".