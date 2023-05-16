اعتقال 3 إرهابيين متورطين بعمليات "اجرامية" في محافظتين

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارزنا، وبعد تشكيل فرق للمراقبة وللمتابعة، من القاء القبض على متهم في محافظة بغداد هارب من محافظة نينوى والقبض على اخر شمال شرقي بغداد، ارتكبا جرائم ارهابية أبرزها الهجوم على القوات الامنية وزرع عبوة ناسفة لاستهداف خلال السنوات السابقة".وأضافت: "كما القي القبض على عنصر اخر في محافظة كركوك يعمل على تزويد عصابات داعش الارهابي بالمعلومات عن تحركات القوات الأمنية".وأشار البيان الى، أن "الواجبات نفذت استنادا لأوامر قضائية، اذ تم اتخذت الاجراءات القانونية بحقهم".