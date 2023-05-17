"إساءة" العتابي لعشائر البصرة تدفع مدير شرطة للاستقالة من منصبه

وقال السعدون في إيضاح مصور أطلعت عليه السومرية نيوز: "احتراما لشيوخ عشائر البصرة الاصلاء، وزملائي من الضباط من جميع المراتب، أتقدم الى وزير الداخلية بطلب اعفائي من منصب مدير شرطة قسم المديّنة".وعزا سبب الاستقالة، إلى "التجاوز الذي حصل من قبل قائد شرطة البصرة اللواء قاسم راشد العتابي، بحق شيوخ وعشائر البصرة بتاريخ 13/5/2023"، مستدركا "لا استطيع مواصلة العمل مع قائد شرطة لا يحترم أهالي محافظته ورموزها".وتابع مدير شرطة قسم المديّنة: "مستمر بتقديم الشكوى ضد قائد شرطة البصرة اللواء قاسم راشد العتابي"، مبينا أن "العتابي ارسل العديد من الشخصيات للاعتذار وحل الموضوع وسحب الشكوى.. الا انني مستمر بتقديمها لارجاع هيبة البصرة وكرامتها".ويوم أمس الثلاثاء، قال العميد محمد ناصر السعدون في اتصال مع السومرية نيوز: "تقدمت برفع دعوى قضائية ضد قائد الشرطة البصرة اللواء قاسم راشد العتابي".وأضاف، أن " قائد الشرطة البصرة اللواء قاسم راشد زويد بدأ بالتجاوز على شيوخ العشائر والتلفظ بكلام بذيء اثناء اجتماع أمني في مقر قيادة عمليات البصرة".وفي الوقت ذاته نفت قيادة شرطة البصرة ما ضجّت به وسائل الاعلام بشأن تجاوز قائدها على عشائر البصرة، حيث المتحدث باسم قائد شرطة البصرة العقيد علي المالكي في مقطع فيديو تابعته السومرية نيوز، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اخباراً غير دقيقة نُسبت الى قائد شرطة البصرة تسيء الى احدى العشائر العراقية".وأضاف أن "قائد شرطة البصرة يكن كل الاحترام والتقدير للعشائر العراقية الاصيلة وشيوخها في محافظة البصرة"، مشددا على "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية والدكات العشائرية".وبحسب المالكي: "تهيب قيادة شرطة البصرة على عدم الاكتراث الى تلك الاخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية".