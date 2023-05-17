ضبط أكثر من 400 كغم من المخدرات واعتقال نحو 9 آلاف متاجر بها في العراق

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "نفذت بإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري من تاريخ تولي مهام عمل الأخير في 1/11/2022 ولغاية 1/5/2023 عمليات امنية نوعية ضمن محافظة بغداد والمحافظات الاخرى بموجب قرارات قضائية.وأشارت الى ان "العمليات اسفرت عن القاء القبض على (8676) متهماً بتجارة ونقل وتعاطي المخدرات وتم تجريم (4494) مداناً من قبل المحاكم المختصة بعد ان ضُبطَ بحوزتهم (406،783) كيلو غرامات من المخدرات بمختلف الأنواع، و(9,275,333) ملايين حبة مخدرة من حبوب الكبتاجون و(456) قطعة سلاح ناري و(118) قنبلة يدوية و(808) عجلة".وتابع البيان "اما بقية الملقى القبض عليهم والبالغ عددهم (4182) متهماً فهم قيد التحقيق والمحاكمة".وتعاهد المديرية العامة لشؤون المخدرات بـ"مزيد من العمليات الامنية النوعية بحق ما تبقى من تجار المخدرات".