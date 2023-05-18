اعتقال 6 متهمين بجريمة الإرهاب في صلاح الدين

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا القت القبض على ستة متهمين مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في محافظة صلاح الدين وذلك ضمن عملياتها الاستخبارية المستمرة لملاحقة العناصر الارهابية التي ارتكبت جرائم وهربت للتخفي عن اعين الاجهزة الأمنية".واشارت الوكالة الى ان "العناصر الملقى القبض عليها اشتركت بجرائم نصب عبوات ناسفة وتفجير الدور السكنية والهجوم على القواعد الامنية وتقديم الدعم لعصابات داعش الارهابي خلال سيطرة عصابات داعش الإرهابية على بعض المناطق في وقت سابق".وأضافت ان "الدوائر التحقيقية اجرت اكمال الاعترافات وعرضها على القضاء العراقي".