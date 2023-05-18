مطلوب دولياً.. اعتقال "أخطر" المتهمين بتهريب المهاجرين إلى أوروبا

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بجهد استخباري ومتابعة حثيثة وتنسيق عالي المستوى من قبل مفارز المديرية، وجهاز المخابرات الوطني مع الانتربول في إقليم كردستان العراق، ألقت المفارز المختصة القبض على أخطر المتهمين بتهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوربي والمطلوب قضائياً إلى إحدى دول الاتحاد".وأضافت، أن "القوات المعنية شرعت باتخاذ الإجراءات التحقيقية المناسبة بحقه لإحالته إلى القضاء وفق الإجراءات القانونية".ومن الجدير بالذكر فأن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، كان قد وجه شرطة الانتربول في وزارة الداخلية لتعزيز جهودها في المتابعة القضائية وتفعيل الجهد الاستخباري لإلقاء القبض على المطلوبين واستردادهم وتفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا الإطار.