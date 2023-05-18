في محافظتين.. الإطاحة بخمسة مطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بواجبات منفصلة وبجهد استخباري امتاز بالسرعة والدقة اذ القت مفارز مديرية استخبارات وامن السليمانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع القبض على (٣) عناصر ارهابية مطلوبة للقضاء وفق احكام المادة (١/٤) إرهاب، تم القبض عليهم في محافظة السليمانية بالتنسيق مع مديرية مكافحة ارهاب السليمانية وجهاز اساسيش اقليم كردستان".وعلى صعيد متصل "تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية انفا من القبض على مطلوبين اثنين للقضاء وفق مذكرتا صادره بحقهما (١/٤) إرهاب، وذلك من خلال تواجدهما في قضائي الطارمية والتاجي ببغداد".وأضافت، انه "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما واحالتهما الى القضاء".