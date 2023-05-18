القبض على 4 اشخاص ينتمون لمجموعة "القربان" في الناصرية

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "القوات الامنية في قضاء سوق الشيوخ القت القبض على اربعة اشخاص من مجموعة ( القربان )".وظهرت هذه المجاميع الغريبة جنوبي العراق، ويطلق عليها "جماعة القربان"، والتي أثارت استغراب السلطات والمواطنين في محافظة ذي قار.ولم تكن "جماعة القربان" معروفة سابقا، وعُرفت من خلال هتافاتها بالزيارات الدينية بجملة "علي الله.. الله علي"، والتي يرفضها رجال الدين وفئة كبيرة من العراقيين.والمثير للجدل في تصرفات تلك الجماعة، هو عبادتهم للإمام علي (عليه السلام)، وإجراء قرعة بين الحين والآخر فيما بينهم، ومن يظهر اسمه يذهب قرباناً للإمام، بطريقة الانتحار، بحسب ما ينقل عنهم.