تأكيداً لما نشرته السومرية.. اعتقال مجموعة من "جماعة القربان" في ذي قار

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية في متابعة الحركات والجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، وبعملية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على أربعة متهمين من ما تسمى جماعة القربان في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار".وأضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة".وأشار الى أن "وزارة الداخلية أخذت على عاتقها متابعة الجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، والعمل على بسط الأمن والاستقرار، وتحقيق السلم المجتمعي".