وكالة الاستخبارات: القبض على 48 إرهابيا وضبط كمية كبيرة من المخدرات

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، عن حصيلة عملياتها خلال أسبوع.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم القبض على ٤٨ ارهابي و٣١كغم و٤٦٣غم من مادة الكرستال المخدرة وكذلك ٣٢٧ تاجر مخدرات في بغداد والمحافظات".



واضافقت، ان "هذه العمليات كانت حصيلة نشاطات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية خلال سبعة ايام للفترة من ١١/٥ لغاية ١٨/٥/٢٠٢٣".