انتقاد برلماني لوزارة الدفاع بسبب استيراد التجهيزات العسكرية

وقال البولاني في حديث لـ السومرية، إن "وزارة الدفاع هي وزارة سيادية كبيرة وواحدة من أهم واجباتها هي دعم القطاع الخاص العراقي والقطاع المختلط والقطاع الحكومي".وأضاف، أن "صنع البدلة العسكرية ليس بالصعب على منشئاتنا ومعاملنا"، داعياً إلى "تعزيز التعاون بين قيادة القطاع الخاص ووزارتي الدفاع والداخلية وباقي المؤسسات".وتابع البولاني، أن "العالم قطع شوطاً مهماً في صناعات وتقنيات دقيقة وبات يتنافس على إنتاج معدات غاية في الدقة وتستخدم الذكاء الاصطناعي"، مردفاً: "على وزارة الدفاع استثمار هذه الموارد والدخول في شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتطوير امكانياته وموارده".